Covid Campania oggi, il bollettino del 24 luglio: 5.835 casi e 3 morti

Napoli, 24 luglio 2022 – Continua la discesa dei contagi in Campania, anche se oggi – in un contesto generale di arretramento del virus – resta la seconda regione per numero di casi. Nelle ultime 24 ore, si registrano 5.835 nuovi casi positivi (-1.181 rispetto ai dati di ieri). Sono tre i decessi riportati dal bollettino regionale di oggi (-1), che portano a 10795 il totale delle vittime da inizio pandemia.

Il bollettino di oggi

È invece in aumento il conteggio dei campani contagiati e in isolamento, che oggi passa a 179.150 (+2.068). Sono 3.764 i cittadini dimessi e risultati guariti nelle ultime 24 ore, portando a 1.882.937 il totale dall’inizio della pandemia. Dei 5.835 casi di oggi, 5.402 sono risultati positivi all'antigenico e 433 al molecolare, su un totale di 28.089 tamponi esaminati, suddivisi tra i 4.876 molecolari e i 23.213 antigenici.

Appare abbastanza stabile anche oggi la situazione negli ospedali. Sono 688 i ricoverati nei reparti di area medica (+7), mentre nelle terapie intensive oggi ci sono 31 pazienti (-4).

La regione con più casi Covid odierni è ancora la Lombardia con 6.366 contagi, seguita da Campania (+5.835), Veneto (+5.285), Lazio (+4.777) ed Emilia Romagna (+4.432). In Italia, i casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 20.660.065, con un incremento di 51.208 contagi nelle ultime 24 ore: ecco la situazione aggiornata nelle altre regioni.

L’aggiornamento dalle province

La zona con il più alto numero di contagi rimane quella del Napoletano, dove oggi si registrano 2.720 nuovi casi. Sfiora il milione e 130mila casi il totale dei contagi accertati finora nella provincia di Napoli in due anni e mezzo di pandemia.

Seguono la provincia di Salerno, che oggi arriva a uno storico che supera i 376mila, di cui 1.118 dall’analisi dei tamponi delle ultime ore, e la zona del Casertano, dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 1.068 contagi, sfiorando i 322mila casi dal febbraio 2020.

Nell’Avellinese, oggi ci sono soltanto 504 casi in più e oltre 130mila contagi in tutto. Nell’area del Beneventano, oggi solo 287 casi in più e uno storico di quasi 81mila contagi in due anni e mezzo di pandemia.