Covid Campania, il bollettino del 22 giugno: 4.889 casi e 6 decessi

Napoli, 22 giugno 2022 – Continua a rimanere sotto i riflettori la Campania, che anche oggi rientra nella rosa delle cinque regioni con il più alto numero di casi. È quarta, subito dopo Lombardia, Lazio e Veneto. Sono sei i decessi riportati dal bollettino regionale di oggi (-1). Arrivano a 82.440 le persone attualmente positive in tutte le province, a trainare i contagi è sempre l’area del Napoletano.

Sommario:

Sono 4.889 i positivi del giorno rilevati oggi in Campania (-1.129 rispetto a ieri), a fronte di 20.190 test processati, di cui 14.460 antigenici e 5.730 molecolari. Hanno dato esito positivo 4.434 tamponi antigenici e 455 molecolari. I morti sono sei: tre deceduti nelle ultime 48 ore e altri tre in precedenza, ma registrati ieri.

Migliora la situazione negli ospedali, con una diminuzuone dei ricoveri sia nei reparti di area medica, dove oggi ci sono 300 ricoverati (-22), sia nelle terapie intensive con 15 pazienti (-1). Sono 3.051 i guariti. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono 1.672.993 e i morti 10.595, su un totale di 1.766.028 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Campania.

La zona con il più alto numero di contagi è quella del Napoletano, dove oggi si registra 2.889 nuovi casi (-483). Il totale dei contagi accertati finora arriva quindi a portano a quasi 961mila i casi analizzati finora. Seguono la provincia di Salerno, che oggi arriva a uno storico che rasenta i 319mila, di cui 860 dall’analisi dei tamponi delle ultime ore (-332), e la zona del Casertano, dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 625 contagi (-178), superano i 274mila casi in due anni e mezzo di pandemia.

Nell’Avellinese, oggi ci sono 300 casi in più (-88) e più di 110mila contagi in tutto. Nell’area del Beneventano, oggi solo 149 casi in più (-26) e uno storico di quasi 70mila contagi in due anni e mezzo di pandemia.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.301 contagi, seguita da Lazio (+6.593), Veneto (+5.663), Campania (+4.889) ed Emilia Romagna (+4.585). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.014.202: ecco la situazione in Italia.