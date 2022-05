Covid Campania oggi, il bollettino del 17 maggio. Quintuplicati i casi, 8 i morti

Napoli, 17 maggio 2022 – Torna a salire il tasso di contagio in Campania, che oggi è la seconda regione con il più alto numero di contagi. Il rapporto tra positivi e tamponi oggi schizza al 17,28%. Casi quintuplicati nelle ultime 24 ore, sono 5.291 i nuovi positivi al Covid su 30.617 test esaminati.

Campania, la situazione in tempo reale:

Ieri il tasso di incidenza, con un numero di tamponi inferiore, era al 14,54%. Sono 8 i morti nelle ultime 48 ore (-1). che portano a 10.417 il totale delle vittime da inizio pandemia. Tra cui una persona deceduta nei giorni precedenti e registrato solo ieri. Scende, invece, di oltre 2mila casi il totale dei campani attualmente positivi, che oggi sono 146.059 (-2.021). Sono 7.304 le persone risultate guarite nelle ultime 24 ore. In oltre due anni di emergenza, il totale dei casi esaminati è arrivato a 1.678.510. Intanto il Governo chiede alle Regoni di rilanciare la campagna vaccinale.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.963 contagi, seguita da Campania (+5.291), Lazio (+4.111), Veneto (+3.965) e Puglia (+3.355). Ecco la situazione in tempo reale in Italia.

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.116.550. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 59.720 (ieri 29.424) per un totale che sale a 15.983.655. Gli attualmente positivi sono 14.967 in meno (ieri -15.750) per un totale di 967.401. Di questi, 959.599 sono in isolamento domiciliare.

L’area metropolitana di Napoli è la zona continua ad avere il più alto numero di casi: oggi sono 2.199 e portano a quasi i 916mila contagiati nel bilancio degli ultimi due anni. Segue la provincia di Salerno con 1.428 nuovi positivi che, aggiunti alle migliaia di casi finora esaminati, porta il totale a sfiorare i 299mila casi dall’inizio della pandemia ad oggi.

Nelle ultime 24 ore, a Caserta sono emersi 824 positivi: supera di poco la quota dei 262mila casi dal febbraio 2022 ad oggi. Fanalini di coda nella lista dei contagi sono ancora Avellino, con 460 nuovi contagi e un conto complessivo dei malati e dei guariti che arriva a toccare i quasi 105mila residenti in due anni, e Benevento che oggi ha invece registrato 332 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 66mila casi in tutto.