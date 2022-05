Covid Campania oggi, il bollettino del 15 maggio. Scende l'incidenza, decessi azzerati

Napoli, 15 maggio 2022 – Cala il tasso di incidenza del Covid in Campania e, per la prima volta da moltissimo tempo, oggi non si registra nessuna nuova vittima. I nuovi positivi sono 3.330 su 21.202 test esaminati: il rapporto è del 15,7%, contro il 16,98 di ieri. È un ottimo segnale di ritorno alla normalità quello che emerge dalla lettura del bollettino regionale di oggi, con un decisivo calo dei nuovi casi. Anche se, a livello nazionale, oggi la Campania è la seconda regione per numero di nuovi casi.

Campania, cosa sta succedendo:

Resta sostanzialmente stabile l'occupazione dei posti letto negli ospedali, che oggi sono 35 nelle terapie intensive (-1) e 575 in degenza nei reparti di area medica (+2). Dei 3.330 nuovi casi, 3.027 sono risultati positivi all'antigenico e 303 al molecolare. Nessun decesso nelle ultime 48 ore. In calo anche gli attuali positivi, che oggi sono 150.540 (-530). Sono 2.800 i campani risultati guariti dall’ultimo test effettuato nelle ultime ore, che portano a 1.510.848 il totale delle persone sopravvissute al Covid da inizio pandemia. Resta quindi invariato il bilancio delle vittime, fermo a 10.400 morti in più di due anni.

L’area metropolitana di Napoli è la zona continua ad avere il più alto numero di casi: oggi sono 1.447 e portano a superare i 913mila contagiati nel bilancio degli ultimi due anni. Rispetto al Napoletano, sono quasi la metà i casi a Salerno: lo storico della pandemia parla di quasi 297mila contagi, mentre oggi sono 836 i positivi riscontrati dall’analisi dei test. Nelle ultime 24 ore, a Caserta sono emersi 537 positivi: supera di poco la quota dei 261mila casi dal febbraio 2022 ad oggi.

Fanalini di coda nella lista dei contagi sono ancora Avellino, con 296 nuovi contagi e un conto complessivo dei malati e dei guariti che supera la quota dei 104mila residenti in due anni, e Benevento che oggi ha invece registrato 186 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 66mila casi in tutto.

Sono 27.162 i nuovi casi di Covid in Italia (il 14 maggio erano 36.042) a fronte di 194.577 tamponi effettuati su un totale di 217.853.667 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore, sono stati 62 i decessi (il 14 maggio erano 91) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 165.244.

Con quelli di oggi, diventano 17.057.873 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 998.118 (-2.670), 990.239 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 7.532, di cui 347 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.894.511 con un incremento di 30.334 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (3.399), poi Campania (3.330), Veneto (2.428), Lazio (2.943) ed Emilia-Romagna.