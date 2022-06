Covid Campania, il bollettino del 10 giugno. Contagi oltre i 2mila, decessi in aumento

Napoli, 10 giugno 2022 – Rimane nella rosa delle regioni più a rischio la Campania, nonostante oggi l’oscillazione al rialzo della curva sia minima. Sono 2.070 i positivi del giorno in tutta la regione (+76 rispetto a ieri) su quasi 13mila tamponi analizzati – 12.966 è il dato esatto, diviso tra 9.193 antigenici e 3.773 molecolari – con il Napoletano che sembra avere arrestato la crescita.

Covid oggi, cosa succede in Campania:

Le persone attualmente positive sono 121.786 (-279), la maggior parte è in isolamento domiciliare. I decessi sono 8 (+6), dei quali 3 nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. A comunicarlo è l'Unità di crisi regionale. Tra i tamponi processati ieri, hanno dato esito positivo 1.854 antigenici e 216 molecolari.

I numeri ospedalieri oscillano tra un alleggerimento dei ricoveri in area medica, dove oggi ci sono 285 pazienti (-3), e un aumento della pressione sulle terapie intensive, con 13 persone positive (+2). Nel bollettino regionale, si registrano 1.783 persone guarite che si aggiungono al bilancio totale, portandolo a 1.596.710 in quasi due anni e mezzo. Sono invece 1.729.042 i casi di Covid accertati dal febbraio 2022 ad oggi.

Scendono i casi nel Napoletano, dove oggi si registrano 1.072 nuovi casi (-14), che portano a quasi 940mila i casi analizzati finora. Seguono la provincia di Salerno, che oggi arriva a superare uno storico di 311mila, di cui 446 dall’analisi dei tamponi delle ultime ore (+25), e la zona del Casertano, dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 320 contagi (+27), per più di 269mila casi in due anni e mezzo di pandemia.

Nell’Avellinese, oggi ci sono 142 casi in più (+17) e oltre 108mila contagi in tutto. Fanalino di coda è sempre Benevento, dove oggi i contagi sono stabili: 57 come ieri.

La regione con il maggior numero di nuovi contagiati (+3.132 casi) oggi è la Lombardia. Seguono il Lazio (+2.795), la Sicilia (+2.084) e la Campania (+2.070). Sono 21.554 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 23.042) e 63 i decessi (ieri 84) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 17.611.607, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.305. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 170.097, ovvero 9.030 in meno rispetto ai 179.127 di ieri. Il tasso di positività, ieri pari al 12,9%, oggi scende leggermente al 12,7%. Sul fronte del sistema sanitario sono -72 (ieri -62), per un totale di 4.162 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -1 (ieri -2): il totale dei malati gravi è ora pari a 196, con 24 ingressi in rianimazione (ieri 31).