13 set 2022

Covid in Campania, bollettino 13 settembre: 2.321 nuovi positivi su 15.856 test

Torna a salire la curva dei contagi. Tre morti in 48 ore. Negli ospedali ricoveri in calo. Voucher sport alle famiglie, De Luca: "400 euro a figlio per ri-alimentare la vita sociale dei ragazzi"