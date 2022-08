Covid Campania, oggi 10 agosto 2022: 2.545 casi e 23 morti. I medici: "Dati sottostimati"

Napoli, 10 agosto 2022 – Continuano a scendere i contagi in Campania: in calo gli attuali positivi, con quasi 4mila persone in meno in isolamento in sole 24 ore, mentre i casi di giornata sono quasi dimezzati. Segnali positivi solo apparenti. I medici sono perplessi sull’attendibilità dei dati, visto il continuo calo dei tamponi effettuati sul territorio.

"Sul fronte Covid stiamo vivendo una strana estate, con molto sommerso. Osserviamo tantissimi casi, a conferma del fatto che non solo il virus non è scomparso , ma è fortemente sottostimato ". Lo sottolinea Claudio Cricelli , presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg).

Sommario:

Sono 2.545 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Campania (-1.567 rispetto a ieri) , a fronte di 14.475 test esaminati. A dare esito positivo sono stati 2.415 tamponi antigenici e 130 molecolari. Sono 23 i decessi segnalati dalla Regione: tre sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 20 in precedenza, ma registrati soltanto ieri.

In calo anche gli attuali positivi, che passano a 128.446 (-3.997), al netto dei nuovi casi e delle 6.519 persone guarite nelle ultime 24 ore. Il conteggio totale dei decessi schizza a 10.947 da inizio pandemia, con 23 persone in più rispetto al report di ieri. Sale invece a 2.141.456 casi accertati di Covid il totale degli ultimi due anni e mezzo.

Migliora la situazione sul fronte ospedaliero. Sono 474 i pazienti positivi al virus ricoverati nei reparti ordinari dedicati (-13) e 24 quelli gravi che si trovano nelle terapie intensive della Campania (-1).

È il Veneto la regione con più casi di oggi: con 3.929 nuovi contagi è in testa al report nazionale, seguito da Lombardia (+3.740), Emilia Romagna (+3.488), Campania (+2.545) e Lazio (+2.415). Ecco la situazione nelle altre regioni .

Gli attualmente positivi , per la prima volta dopo lo scorso 3 luglio, scendono sotto il milione : nelle ultime 24 ore sono 48.497 in meno (ieri -35.840) e diventano in tutto 969.830 , di cui 960.917 in isolamento domiciliare. I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.400.179 . I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 80.051 (ieri 78.741), per un totale che sale a 20.256.778 .

Oggi in Campania crollano ovunque i contagi, la situazione appare in miglioramento in tutte le province. A trainare il bollettino di oggi è sempre la zona del Napoletano , con soli 993 casi che portano il totale a oltre un milione e 1 5 7 mila in due anni e mezzo di pandemia .

Seguono la provincia di Salerno , che oggi arriva a uno storico che sfiora i 3 9 2 mila , di cui 664 dall’analisi dei tamponi delle ultime or e , e la zona del Casertano , dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 410 contagi, andando oltre i 3 3 3 mila casi dal febbraio 2020 .

In provincia di Avellino , nelle ultime 24 ore sono emersi 25 8 contagi, che portano il bilancio complessivo a oltre 13 6 mila casi. Fanalino di coda è Benevento , dove oggi ci sono 160 nuovi casi, per un totale che sfiora gli 8 5 mila contagi da inizio pandemia.