In marcia per Giogiò: corteo a Roma per il musicista 24enne ucciso in strada a Napoli. La madre a Palazzo Chigi: “Faranno una legge in suo nome”

Roma, 9 ottobre 2023 – In marcia per la giustizia di Giògiò. Diverse centinaia di persone, tra le quali moltissimi ragazzi, hanno partecipato alla manifestazione a Roma per Giovanbattista Cutolo, e per tutte le vittime innocenti della criminalità, il musicista 24enne soprannominato Giògiò ucciso in strada a Napoli per futili motivi da un 17enne la notte dello scorso 31 agosto.

Corteo per Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso per un parcheggio a Napoli.

Una legge nel nome di Giovanbattista

Nel corso della giornata a Roma, Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista, ha incontrato a Palazzo Chigi il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, quello alla Giustizia Andrea Ostellari e Antonio Sangermano, capo dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. "Mi hanno promesso che sicuramente la pena per il killer di mio figlio, come per tutti gli altri minori autori di crimini efferati, verrà scontata, e sarà non di quelle che dopo pochi anni te li trovi fuori - ha detto la mamma -. Si sono presi l'impegno su una legge che verrà chiamata Giovanbattista Cutolo”.

MANIFESTAZIONE PER GIOVANBATTISTA CUTOLO IL MUSICISTA 24ENNE AMMAZZATO CON TRE COLPI DI PISTOLA A NAPOLI

Anche don Coluccia alla marcia

Alla marcia hanno partecipato anche il deputato dell'Alleanza verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli e don Antonio Coluccia. "Gio Giò è stato ammazzato a fine agosto da un 17enne per motivi assurdi e banali. L'assassino ha tirato fuori una pistola ed ha sparato per una lite scoppiata in una paninoteca a cui Giovanbattista neanche aveva partecipato. La sua famiglia ha organizzato questa manifestazione a Roma per chiedere sia giustizia che l'attenzione del Governo a questa ondata inarrestabile di criminalità. Basta morti, basta sangue, basta impunità e condanne blande. Servono nuove leggi, serve la certezza della pena", ha detto Borrelli in una nota.

