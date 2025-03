Napoli, 11 marzo 2025 – Associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione e truffa aggravata in danno del Servizio sanitario nazionale. Sono le contestazioni mosse dal gip di Napoli a 70 indagati tra Napoli e Salerno destinatari di misure cautelari in corso di esecuzione.

Notizia in aggiornamento