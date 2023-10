Napoli, controlli nelle zone della movida: trovati proiettili, lattine “modificate” per spacciare droga, parcheggiatori abusivi e targhe coperte

Napoli, 9 ottobre 2023 – Droga nascosta in lattine “modificate" per sembrare normali rifiuti gettati a terra ma anche proiettili, e poi parcheggiatori abusivi e targhe di veicoli coperte per evitare di essere riconosciute dalle telecamere. Sono le situazioni trovate dai carabinieri della compagnia di Bagnoli durante l’ultima attività di controllo nelle zone della movida di Napoli e di alcune delle piazze di spaccio della città.

Le lattine “modificate” per contenere la droga

Nel rione Traiano e, a via Marco Aurelio, i militari hanno rinvenuto 5 proiettili calibro 30 luger e 150 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana. La droga e le munizioni sono stati trovati nei cespugli di un parco pubblico o a terra nell’erba, nascosti all’interno di comuni lattine di bevande modificate apposta come contenitori di dosi. In apparenza le lattine sembravano comuni rifiuti gettati a terra e abbandonati nelle aiuole, mentre in realtà erano i contenitori usati dagli spacciatori per nascondere le dosi ed evitare di tenerle con sè.

Parcheggiatori abusivi e targhe coperte

Nel corso dei controlli nelle zone della movida i carabinieri hanno trovato e denunciato 6 parcheggiatori abusivi. Di questi 3 erano anche già sottoposti al daspo urbano e sono stati sorpresi nell'infastidire le tante persone in giro nelle serate del fine settimana. Due persone, una 33enne e un 29enne, sono stati sorpresi dai carabinieri a bordo delle loro auto nel varco della ztl di via Nisida. La donna aveva coperto la targa dell'auto con una mascherina chirurgica nel tentativo di eludere il controllo delle telecamere, l'uomo invece, per lo stesso motivo, aveva coperto la targa con del nastro adesivo. I due automobilisti sono stati denunciati.