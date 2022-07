Napoli, la moglie gli prosciuga il conto corrente: lui incendia il bancomat

Napoli, 9 luglio 2022 - Per porre fine alla perdite al gioco del marito ludopatico non sapeva più cosa fare. Così la donna ha prelevato il denaro dal conto corrente per impedire all'uomo di usare i soldi di famiglia per le scommesse.

Per evitare che dilapidasse i risparmi, la donna, infatti, aveva iniziato a prelevare denaro al bancomat per metterlo da parte evitando che finisse nelle slot machine, vera passione del marito.

Ma l'uomo ha capito tutto e, quando si è ritrovato al verde, ha speso gli ultimi euro che aveva per acquistare della benzina. In un attimo ha incendiato lo sportello bancomat, quello della filiale dalla quale prelevava la moglie.

Le immagini di sorveglianza lo hanno tradito e i carabinieri della stazione di Palma Campania lo hanno facilmente individuato. Per il 36enne, incensurato, una denuncia per danneggiamento seguito da incendio.