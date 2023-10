Chi sono Tony Colombo e Tina Rispoli: dalle nozze trash al Maschio Angioino al blitz anticamorra

Napoli, 17 ottobre 2023 – Un amore che travalica i confini di Napoli, dai teatri italiani alla tv nazionale. Lui è Tony Colombo, il cantante neomelodico 37enne che annovera nel suo carnet 741mila follower, 26 album e colonne sonore per il film Tatanka (2011) e la serie Gomorra (2016), entrambi tratti dai libri di Saviano. Lei è la moglie Tina Rispoli, vedova di un potente boss dei secessionisti di Secondigliano, Gaetano Marino, ucciso in un agguato il 23 agosto del 2012.

Una coppia che ha fatto del trash la propria cifra stilistica di una vita sospesa tra realtà e finzione tv, una scelta che li ha portati alla ribalta nazionale. Uno dei successi più grandi di Tony è proprio ‘Ti Aspetto all'Altare’, una serenata da 25 milioni di visualizzazioni su Youtube, pubblicata nel 2018, l’anno prima del matrimonio da favola (poi entrato nel mirino della procura) con Tina. Dal Forum di Assago alla trasmissione di Milly Carlucci ‘Ballando sotto le stelle’, ecco chi sono Tony e Lady Colombo.

Palermitano di origine, il 37enne Tony Colombo ha iniziato a incidere dischi fin da bambino: a 7 anni ha inciso il suo primo disco 'A villeggiante’, vendendo 23.000 copie nel ‘93, e a soli 9 anni ha iniziato la sua prima tournée in Europa. All’epoca di si chiamava Antonino, il suo vero nome, e fu Mario Merola a portarlo al successo. “Si esibiva in un albergo della mia città, mi chiamò sul palco con lui per cantare ‘Cient'anni’. È stato lui il mio padrino artistico. Quella sera mi disse: devi chiamarti Tony”, aveva raccontato il cantante neomelodico.

Nel 1995 si è esibito al Forum di Assago a Milano come unico cantante neomelodico sul palco: aveva 9 anni. Nel 2013 riempie l'Arena Flegrea: 6mila spettatori in una sola serata. L'anno dopo approda è sulla tv nazionale, nel cast della decima edizione di ‘Ballando con le stelle’ in coppia con la ballerina ucraina Anastasija Kuz'mina.

Nel 2001 ha ricevuto il premio ‘Rivelazione dell'anno’ consegnato dal sindaco di Palermo e l’anno successivo è arrivato in semifinale all'accademia della canzone di Sanremo con il brano ‘L'anima’.

Il matrimonio da favola celebrato nel 2019 con Immacolata Rispoli – così è registrata all'anagrafe la vedova del boss Gaetano Marino, leader del clan degli ‘scissionisti’ di Secondigliano ucciso a Terracina nel 2012 – era finito sotto i riflettori della procura di Napoli.

I due si innamorano due anni prima e subito diventano un’iconica coppia trash, molto amata dai fan di Tony. Il cantante si era sposato in prime notte a 19 anni con Luana La Rosa, la figlia del suo produttore, dalla quale ha avuto tre figli.

Nozze sontuose festeggiate senza autorizzazione al Maschio Angioino, che avevano fatto arrabbiare il Comune di Napoli. Il corteo aperto da una carrozza bianca trainata da cavalli, trampolieri e dame agghindate con abiti da belle epoque.

L’hashtagconiato per l’occasione ‘TonyeTinaSposi’ aveva invaso i social e l’evento fu talmente eclatante da costringere un’iniziativa anticamorra del Comune a cambiare location. E prima delle nozze, come da tradizione napoletana, la serenata alla futura sposa: solo che Tony l’ha organizzata in grande stile con un concerto (non autorizzato) in piazza Plebiscito, con il municipio sullo sfondo.

La coppia è finita nell’inchiesta della Dda sul Clan Di Lauro, che li avrebbe finanziati con 500mila euro per avviare una fabbrica di sigarette di contrabbando. Secondo gli investigatori, la camorra anche dietro ai due brand ideati dal cantante: il marchio di abbigliamento ‘Corleone’ e la bevanda energetica ‘9 mm’, un nome che ammicca al mondo della criminalità organizzata.

Il 23 dicembre 2023, il 37enne si sarebbe dovuto esibire al Palapartenope di Napoli con il ‘Tony Colombo Supershow’, un grande concerto pubblicizzato sui social. Stamattina, però, l’arresto e il tour del cantante potrebbe saltare.

Una villa da sogno con mega guardino e piscina è la residenza di Tony e Tina, una location che tutti conoscono come Colombolandia. Si trova a Giuliano in Campania, nella Terra dei Fuochi del Napoletano, il nido d’amore su tre piani tanto amata dai fan.