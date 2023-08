Cetara, giovane si truffa e viene tranciato dall’elica. Ferito un amico

Cetara (Salerno), 14 agosto 2023 - Un'altra tragedia sulla costa amalfitana, un ragazzo è morto tranciato dall'elica di un'imbarcazione noleggiata con altri due amici, uno dei quali è rimasto ferito a sua volta. Il gruppo era partito da Salerno per una gita in mare, verso le 17 al largo di Cetara l’incidente.

Secondo le testimonianze degli amici il giovane si sarebbe tuffato troppo vicino alla barca, arrivando in contatto con l'elica del fuoribordo. Un terzo ragazzo era rimasto a bordo ed è illeso. La Capitaneria di porto di Salerno, che ha recuperato il natante con i due ragazzi a bordo, e chiamato l’ambulanza perché il ferito venisse trasportato presso il più vicino ospedale, sta indagando per chiarire una dinamica dei fatti ancora poco chiara.

Intanto si cerca ancora il corpo del giovane morto, come ha confermato Fortunato della Monica, sindaco di Cetara: "Il cadavere non si trova. Per le sue ricerche sono impegnati un elicottero e due motovedette della guardia costiera". Il primo cittadino del comune della Costiera Amalfitana, che ha affermato che la vittima si sarebbe trovata al di sotto della chiglia del natante quando l'elica è entrata in funzione. Allestita in porto anche una task force, coordinata da Della Monica, con vigili urbani e protezione civile per coadiuvare gli interventi.

La costa salernitana era già stata teatro lo scorso 3 agosto ad Amalfi, del tragico scontro tra un veliero e un'imbarcazione dove perse la vita Adrienne Vaughan, 45enne statunitense, sbalzata in acqua a seguito di una collisione, e finita tra le eliche.