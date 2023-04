Napoli, cavallo contromano in tangenziale

Napoli, 19 aprile 2023 - La Tangenziale di Napoli come l'ippodromo di Agnano per una sgroppata di buon mattino, magari approfittando del traino delle auto in corsa: chissà se era questa l'intenzione che ha mosso un cavallo di stanza ad Agnano ad uscire dall'ippodromo stamattina e a mescolarsi tra pendolari e lavoratori immettendosi nella trafficata arteria che serve il capoluogo partenopeo.

Monitorato tra le auto in coda

Un fuoriprogramma - durato una ventina di minuti - che ha generato la curiosità dei presenti e la produzione di diversi video finiti sui social, ma nessuna situazione di pericolo anche grazie al tempestivo intervento degli uomini della Tangenziale che hanno segnalato il pericolo agli utenti sui display monitorando il cavallo con le telecamere disseminate lungo il percorso.

La corsa terminata a Fuorigrotta

Frustrate in parte le ambizioni del cavallo: il quadrupede, infatti, ha percorso oltre 5 km senza poter dare sfogo più di tanto alla sua corsa dovendo fare i conti anche lui con il traffico di punta delle prime ore del mattino che lo ha imbrigliato più di quanto avrebbe potuto un fantino, salvo che nel tratto Vomero-Fuorigrotta percorso contromano e di corsa - come si evince da un video in rete - passando in mezzo alle file di auto in coda. La corsa dell'animale è terminata all'altezza dell'uscita Fuorigrotta: lì l'animale, raggiunto dagli uomini della Tangenziale di Napoli con una safety car, oltre che dalla sua proprietaria, è stato indirizzato verso l'uscita terminando la sua galoppata.