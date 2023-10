Catello Romano, il killer della camorra si è laureato con 110 e lode: tesi “autobiografica” sulla sua storia criminale

Napoli, 5 ottobre 2023 – Si intitola “Fascinazione criminale” la tesi in Sociologia che ha permesso a Catello Romano di laurearsi in carcere con il massimo dei voti, 110 e lode con menzione. Un lavoro accademico che non è svolto da uno studente qualsiasi ma da un killer della camorra, un ex sicario condannato per omicidio che con la sua tesi di laurea ha raccontato “la mia storia criminale”, scrive, arrivando anche a confessare due ulteriori delitti per cui non è mai stato processato.

La storia criminale

“Mi chiamo Catello Romano. Ho 33 anni e sono in carcere da 14 anni ininterrotti. Ho commesso crimini orrendi e sono stato condannato per diversi omicidi di camorra. Quella che segue è la mia storia criminale”, è l’incipit della tesi di Romano detenuto nel carcere di Catanzaro per scontare diversi anni per aver partecipato al commando che nel 2009 ha ucciso Gino Tommasino, un consigliere comunale del Pd di Castellammare di Stabia. Un omicidio commesso quando Romano aveva appena 18 anni: lui e altri complici dell’assassinio sono stati presi, mentre i mandanti non sono stati identificati. In carcere Romano ha ritrattato più volte la sua versione del delitto e non ha mai rivelato i nomi dei mandanti ma ha intrapreso un percorso di studio in sociologia e tematiche filosofiche, e si è anche convertito prima al buddismo e poi all’islam.

La laurea

L’ottenimento della laurea in carcere di Catello Romano ottenuta con il massimo dei voti e menzione accademica viene riportato oggi sui quotidiani Repubblica e il Mattino. La tesi “autobiografica” che ha esplorato tematiche legate alla rieducazione in carcere è stata discussa alla presenza di autorità e dell’Imam che lo sta accompagnando nel suo nuovo percorso religioso. Tra quelle pagine, Romano confessa il duplice omicidio di Carmine D’Antuono e Federico Donnarumma, uccisi il 28 ottobre del 2008: "L’evento più violento, traumatico, irrimediabile della mia vita", scrive spiegando anche che Donnarumma non doveva essere ucciso: "Non so perché, non l’ho capito e non me ne capacito ancora, ma sparai anche a lui".