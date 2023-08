Castelnuovo Cilento, bambino di 10 anni investito alla sagra della Parmigiana: è in prognosi riservata all’ospedale pediatrico di Napoli

Castelnuovo Cilento (Salerno), 17 agosto 2023 – Paura a Castelnuovo Cilento per le condizioni di un bambino di 10 anni che ieri sera, per motivi ancora da chiarire, è stato investito da un’auto lungo la strada regionale 267. L’incidente è avvenuto verso le 22.15 in località Velina mentre era in corso la storica sagra della Parmigiana. Il bambino ha riportato ferite gravi tanto che è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per ricevere cure adeguate.

L’incidente

Da una prima ricostruzione, probabilmente nel corso della festa popolare, il piccolo si è allontanato dal controllo dei genitori e ha raggiunto la strada che attraversa il paese salernitano. Era a piedi e l’automobilista che l’ha investito si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania che hanno avviato tutti gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto, i sanitari del 118 che hanno trasportato il bimbo all'ospedale di Vallo della Lucania. Viste le condizione del piccolo è stato deciso il trasferimento nella notte, in elisoccorso, all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove resta ricoverato in prognosi riservata. Appreso dell’incidente, la madre del bambino ha avuto un malore ed è stata curata sul posto mentre anche l’automobilista è stato soccorso in stato di choc.