Caserta, il corriere sbaglia indirizzo: casalinga 60enne riceve un pacco con 10 chili di marijuana

Caserta, 4 novembre 2023 – Il corriere sbaglia indirizzo e una casalinga 60enne del Casertano si trova per le mani un pacco “sbagliato", una spedizione da narcotrafficanti con sacchi di marijuana per un totale di 10 chili. Ma quando ha sentito bussare alla porta di casa, ha pensato si trattasse del suo ultimo acquisto online e ha accettato la consegna. Invece, nella grande scatola di cartone che emanava uno strano odore c'era imbustata droga.

La chiamata al 112

Una volta compreso che non solo la consegna era sbagliata, ma anche il suo contenuto non era corretto, la casalinga ha chiamato il 112. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta dopo pochi minuti sono giunti a casa della donna e hanno sequestrato la scatola con i 10 chili di marijuana. Sono quindi iniziate le indagini per risalire sia al mittente sia al reale destinatario del pacco di droga.