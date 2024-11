E’ morto Carmine Daniele, fratello di Pino. Il cuore ha tradito anche lui

Napoli, 25 novembre 2024 – Non è sopravvissuto al trapianto di cuore Carmine Daniele, fratello minore di Pino Daniele. Carmine, 66 anni, era stato operato a Bari: è morto per le conseguenze dell’intervento. Lo stesso cuore che tradì anche Pino, morto di infarto a 59 anni il 4 gennaio 2015, e un altro dei 5 fratelli, Salvatore Daniele, deceduto nel 2021 a 56 anni.

Carmine ‘Giò’

Carmine e Pino erano molto legati. A lui il cantautore napoletano aveva dedicato ‘I got the blues’: 'O Giò che voglia 'e te vedè/me manca assaje 'na compagnia...(O Giò, che voglia di vederti, mi manca tanto una compagnia). Giò era per l'appunto il soprannome di Carmine. Quando morì Pino, Carmine ha fortemente voluto per il fratello un secondo funerale a Napoli, oltre a quello programmato a Roma, deciso dalla famiglia dell’artista. Protestò indignato per la via di Napoli (in foto) intitolato a lui: troppo piccola. "Mio fratello ha portato la cultura di Napoli per il mondo e si meritava una piazza come questa di Santa Maria la Nova e non questo vicoletto”.

L’inedito di Pino al Maradona

Proprio ieri Napoli si è raccolta intorno alla memoria di Pino. La sua malinconica voce è tornata ad emozionare lo stadio Maradona (ai tempi il ‘San Paolo’), quando gli altoparlanti hanno passato le note del suo inedito ‘Again’, che la famiglia ha voluto rendere pubblico in vista del decimo anniversario della morte del grande cantautore. La canzone è stata accompagnata sui maxi-schermi da un video del cantante negli studi di registrazione, anche questo inedito.

Gli altri fratelli

Dopo poche ore però la drammatica notizia ha investito la famiglia. Dei fratelli Daniele restano Nello, l'unico che si è dedicato alla musica, e le sorelle Patrizia e Rosaria. Canta anche Loredana Daniele, la figlia di Carmine, che nel 2015 pubblicò il suo primo disco dedicandolo allo zio Pino.