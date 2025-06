Capri, vietato importunare i turisti: multe fino a 649 euro

Un’ordinanza che punta a lasciare in pace i turisti. Il sindaco di Capri, Paolo Franco, ha emesso un provvedimento anti-petulanza nei confronti delle attività dell’isola. Cosa significa? Che bar, negozi o ristoranti di Capri non possono fare pubblicità insistente e, di conseguenza, avvicinarsi a turisti per mostrare menù, dépliant, mappe, volantini che pubblicizzano i servizi. Le sanzioni sono di quelle importanti: una multa fino a 649 euro e la possibilità di sospensione dell’attività per tre giorni.

“Basta con intermediazione selvaggia, pressioni sui consumatori e occupazioni irregolari del suolo pubblico. Per tali motivi - spiegano su Facebook dall'Unione Nazionale Consumatori, Delegazione Isola di Capri - esprimiamo il nostro pieno sostegno all'ordinanza sindacale con cui il Comune di Capri ha finalmente posto un freno all'intermediazione abusiva, alla pubblicità ambulante e all'occupazione impropria del suolo pubblico lungo le strade e le piazze dell'isola. È una decisione attesa, coraggiosa e necessaria, che risponde all'esigenza concreta di proteggere cittadini e turisti da condotte commerciali invasive, spesso messe in atto da soggetti non autorizzati che operano in totale spregio delle regole, alterano la concorrenza e ingannano i consumatori".

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a una diffusione incontrollata di comportamenti che sviano le persone nelle loro scelte, sfruttano l'ingenuità dei visitatori e compromettono la dignità dello

spazio pubblico. Occupare abusivamente marciapiedi, scalinate, vie pedonali o scorci storici dell'isola per piazzare volantini, offerte e promozioni improvvisate è un'offesa alla legalità e al bene comune. È arrivato il momento di dire basta" aggiungono dall’Unione Nazionale Consumatori.