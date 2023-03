Capri, via libera alle corse notturne Napoli-Capri nei mesi estivi

Capri (Napoli), 30 marzo 2023 – Collegamenti marittimi notturni tra Napoli e Capri nel periodo tra maggio e settembre. E' quanto prevede una delibera della Giunta regionale della Campania, approvata il 21 marzo. Con la delibera si promuove "in via sperimentale, nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, un servizio di trasporto marittimo notturno, destinato principalmente all'approvvigionamento di merci, da Capri a Napoli e viceversa sino a settembre 2023".

La delibera accoglie la richiesta dei sindaci isolani, Marino Lembo del Comune di Capri e Alessandro Scoppa del Comune di Anacapri, di un servizio marittimo notturno "al fine di decongestionare la viabilità urbana e le aree di banchina nelle ore diurne di maggior afflusso", criticità particolarmente sentita sull'isola azzurra.

Il servizio prevede una partenza da Capri alle 2.15 con arrivo a Napoli Calata Porta di Massa alle 3.30 e una partenza da Napoli Calata Porta di Massa alle 4 con arrivo a Capri alle 5.15. Sul Bollettino ufficiale della Regione Campania è stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto agli operatori di settore, che dovranno presentare la manifestazione di interesse e la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi di collegamento marittimo notturni dell'isola di Capri entro 15 giorni.