Napoli, 14 dicembre 2021 – No alle feste di Natale e Capodanno in piazza, De Luca annuncia l’ordinanza che vieterà i festeggiamenti all’aperto in tutta la Campania. Tra oggi e domani, la Regione emetterà delle ordinanze per evitare assembramenti tra Natale e Capodanno e vietare la vendita di alcolici la sera.

"Come abbiamo già fatto lo scorso anno, firmerò delle ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata, vietano gli assembramenti e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno", spiega il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ribadisce che il rischio è quello di "avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherina e un po' su di giri, come è inevitabile che sia a Capodanno. Che vuoi controllare a Capodanno?", si chiede ironicamente De Luca. Per lui sarebbe dunque preferibile "vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché noi rischiamo per la follia di una settimana

di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno".

