Cani morti e abbandonati nel napoletano: virale il video denuncia

Torre del Greco Napoli, 3 giugno 2023 - È diventato virale sui social il video denuncia dell’orrore postato da una attivista animalista che mostra in contrada Montedoro a Torre del Greco (Napoli) una serie di sacchetti dove si intravedono i resti di alcuni cani. Stando alla conta che fa la stessa persona che ha girato il filmato, in tutto si tratterebbe di sei animali, alcuni cuccioli, altri adulti (forse una anche incinta), di diverso colore e grandezza.

Sull'episodio sarà presentata una denunciata alle autorità proposte da parte dell'associazione di volontariato alla quale appartiene la donna che ha fatto la scoperta nella parte periferica della città vesuviana.

Sul caso è intervenuto il deputato dei Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale è stato girato il video, che spiega come "gli animali erano stati chiusi in dei grandi sacchi per la spazzatura e poi abbandonati lungo contrada Montedoro, una delle strade alle pendici del Vesuvio. Tra loro anche un cane femmina presumibilmente incinta".

Per Borrelli "non esistono parole per descrivere l'orrore di quanto accaduto. Ho raccolto l'appello dell'attivista affinché si riesca a risalire all'autore di questa strage, che deve pagare per quanto commesso. Chi ha fatto questo non ha cuore, non ha sentimenti e dimostra che, purtroppo, la crudeltà umana non conosce limiti". "Anche se i cani fossero deceduti per cause naturali, ipotesi molto improbabile - conclude il parlamentare - è comunque assurdo, oltre che reato, gettare i corpi di queste splendide creature sul ciglio della strada, come se fossero semplice immondizia".