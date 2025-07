Cane sequestrato per riscatto, l’odissea di Cindy: rapita da un 16enne

Roma, 29 luglio 2025 – "Se vuoi rivedere il tuo cane, prepara 450 euro”. Non è uno scherzo ma la richiesta di riscatto ricevuta dalla proprietaria di Cindy, un piccolo cane maltese dal pelo riccio. La telefonata anonima è arrivata ieri mattina a una donna residente a Varcaturo, frazione del popoloso comune di Giugliano in Campania, che aveva affidato per qualche giorno il suo cane a un’amica perché non riusciva ad occuparsene a causa di numerosi impegni.

Ma, secondo quanto ricostruito in seguito, dopo una giornata passata nel giardino della sua nuova ospite, Cindy sarebbe misteriosamente sparita, fino alla telefonata che ha posto fine al piccolo giallo e chiarito che fine avesse fatto il maltese. Di fronte alla richiesta di riscatto, avanzata da una giovanissima voce maschile, la proprietaria del cane non ha esitato un istante. Ha fatto lei, a sua volta, una chiamata al 112 e denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione locale.

I militari dell’Arma hanno quindi pianificato l'incontro per il pagamento del riscatto e la restituzione del cagnolino rapito. Quindi hanno organizzato un appostamento, attendendo l'arrivo del rapitore. E qui la sorpresa: si è presentato un ragazzino di appena 16 anni, incensurato. Il minore, che è accusato di tentata estorsione, è stato portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei. Denunciato anche il padre del 16enne per lo stesso reato. Mentre la piccola Cindy è stata liberata e riconsegnata alla sua padrona.