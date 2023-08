Napoli: la disavventura a lieto fine di Giovanniello, il cagnolino nero abbandonato e legato sotto il sole. Il video del salvataggio

Napoli, 13 agosto 2023 – Un cagnolino nero, poco più di un cucciolo, abbandonato al sole su un marciapiede della periferia orientale di Napoli, legato con una corda a un palo. É ancora attivo, ha voglia di giocare, ma fa molto caldo e probabilmente è stato lasciato lì da diverse ore perché ha la lingua sempre fuori come fosse disidratato.

Giovanniello, il cagnolino abbandonato e legato sotto il sole a Napoli

Sono due dipendenti della società comunale Napoli Servizi di rientro dal turno di lavoro ad aver notato questa mattina il cagnolino legato sotto il sole in via Ferrante Imparato. Subito i due operatori si sono attivati con altri cittadini per liberare il cucciolo e soccorrerlo dandogli dell'acqua, e quindi è stato allertato il servizio veterinario dell'Asl che è tempestivamente intervenuto prendendolo con sé per accertamenti sul suo stato di salute. Il cagnolino è stato chiamato Giovanniello, nome che gli è stato dato visto il luogo dove è stato salvato.

Il deputato Borrelli: “Il fenomeno dell’abbandono è dilagante”

La vicenda del cane Giovanniello abbandonato sotto il sole soccorso dai passanti è stata diffusa attraverso la propria pagina facebook dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha postato anche un video, assieme a un suo commento. “Una bella storia a lieto fine di partecipazione civica e amore per gli animali. Ringrazio di cuore i dipendenti di Napoli Servizi e i cittadini intervenuti per soccorrere il cane vigliaccamente abbandonato in strada, legato a un palo sotto il sole cocente. Purtroppo questo episodio conferma come il fenomeno dell'abbandono degli animali sia ancora dilagante e proprio in questi giorni toccherà il suo picco massimo”.

I due operatori di Napoli Servizi intervenuti per primi per salvare Giovanniello sono stati Gennaro Alessio e Pasquale Caccavale che, nel raccolto della vicenda riportato dal deputato, si sono augurati che “adesso si trovi subito chi lo adotti: sicuramente sarà un proprietario più amorevole di quelli che lo hanno abbandonato in modo così incivile”