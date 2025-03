Campi Flegrei, 2mila edifici ad alto rischio. Musumeci: “Bonus sisma non ha funzionato”

Napoli, 17 marzo 2025 – Duemila edifici a rischio stabilità sulla mappa dei Campi Flegrei, dove da giorni ci sono oltre 300 persone sfollate. Il 13 marzo c’è stata la scossa più forte degli ultimi quarant’anni di magnitudo 4.4, poi un’altra di magnitudo 3.5 solo due giorni dopo. Ma Musumeci mette in guardia i napoletani: “Non possiamo bloccare le scosse e neutralizzare l'attività del vulcano però non serve il panico, serve soltanto continuare a comprendere che si vive su uno dei più complessi vulcani al mondo".

Musumeci: “Duemila edifici ad alto rischio”

“Il Sisma bonus non ha funzionato”, commenta il ministro Nello Musumeci, che spiega di aver previsto 100 milioni di euro per “mitigare il rischio sismico” di scuole, strutture pubbliche e case private.

“Siamo arrivati a circa 2.000 edifici di elevata o molto elevata esposizione. Si tratta di ricognizioni molto veloci, ma che ci servono comunque per comprendere quale sia l'area particolarmente esposta e particolarmente vulnerabile”, sottolinea il ministro alla Protezione Civile.

A che punto è il sisma bonus: 100 milioni sul piatto

Sul sisma bonus, il ministro alla Protezione civile spiega: “Abbiamo immaginato un intervento dello Stato e un intervento del proprietario. Abbiamo già previsto i primi 100 milioni di euro e la disponibilità sarà alimentata fino al 2029. Non lo chiamerei sisma bonus perché non è stato ben utilizzato, diciamoci la verità”.

"Si pensava soprattutto al 'cappotto' – continua – proprio perché come italiani non abbiamo una particolare propensione alla cultura del rischio. Non c'è dubbio che lo Stato stia intervenendo con oltre mezzo miliardo per consolidare le infrastrutture pubbliche, a cominciare dalle scuole, e non è un caso marginale. Abbiamo previsto 35 milioni per consentire alle persone che hanno dovuto lasciare le case per le scosse del maggio scorso per renderle di nuovo agibili. E 20 milioni l'anno per concorrere alla messa in sicurezza delle case che i proprietari riterranno dover adeguare".

Gratteri: “Triplicato le demolizioni delle costruzioni abusive”

“Nell’ultimo anno, penso, abbiamo dato una forte accelerazione come procura di Napoli per quanto riguarda le costruzioni abusive. Abbiamo quasi triplicato le demolizioni, soprattutto nella zona dei Campi Flegrei dove, in questi giorni, state vedendo qual è il pericolo dei terremoti”, spiega il procuratore Nicola Gratteri.