Camorra, faida di Torre Annunziata: 11 misure cautelari per gli affiliati del clan ‘Gallo-Cavalieri’

Napoli, 14 luglio 2023 – Estorsione e detenzione illegale di armi, anche da guerra. E con i soldi ‘sporchi’ venivano mantenute le famiglie dei membri del clan e degli affiliati, come testimoniato dai libri paga ritrovati durante le indagini. Sono le accuse che hanno portato il gip di Napoli a emettere le misure di custodia cautelare per 11 persone legate al clan 'Gallo-Cavalieri', il gruppo camorristico della zona di Torre Annunziata. I provvedimenti sono stati notificati questa mattina dai carabinieri nelle carceri di Secondigliano e Santa Maria Capua Vetere, dove gli 11 indagati sono rinchiusi dallo scorso 22 giugno.

Le indagini

Le indagini sono iniziate nel 2018 e continuate ininterrottamente fino a oggi. A fare scattare l’inchiesta era stata la pericolosa faida a tre tra i clan ‘Gallo-Cavalieri’, quelli dei 'Gionta'’ e il neo costituito ‘IV sistema’. Una guerra in atto da tempo per il controllo del territorio di Torre Annunziata – dove operano i tre clan – per l’egemonia negli affari illeciti, ma che proprio cinque anni fa aveva iniziato ad inasprirsi.

L'attività investigativa ha cristallizzato le responsabilità degli indagati per la loro partecipazione all'associazione armata di tipo camorristico, conosciuta sul territorio come clan 'Gallo-Cavalieri'. Contestati i reati di estorsione, detenzione illegale di armi anche da guerra, il reimpiego delle somme illegalmente introitate e utilizzate per il sostentamento economico dei familiari dei membri del clan e per il mantenimento degli affiliati al sodalizio, liberi ed operativi sul territorio.