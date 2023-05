Camorra, confisca da 5 milioni di euro a imprenditore dei clan di Mondragone

Napoli, 30 maggio 2023 – La Dia, a seguito di un provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione, ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie, già sottoposte a sequestro dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su proposta della Procura di Napoli, nei confronti di un imprenditore operante nel settore della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, ritenuto contiguo ai clan attivi sul territorio di Mondragone, in provincia di Caserta. Con il provvedimento eseguito oggi è stata confermata la confisca di 5 società operanti nel settore edilizio, della raccolta e dello smaltimento di rifiuti e della gestione di aree ed attività commerciali, 7 beni immobili, 3 beni mobili registrati e 2 rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Condanna per associazione mafiosa

A ottobre 2010 l'imprenditore è stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per concorso esterno in associazione mafiosa a seguito di indagini svolte dalla Dia che avevano permesso di ricostruirne il profilo criminale già a partire dagli anni '80.

L'imprenditore, nello specifico, è stato individuato quale espressione imprenditoriale dei clan mondragonesi, a vantaggio dei quali avrebbe gestito il lucroso business della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.