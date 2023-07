Camorra Acerra, alleanza tra clan per il narcotraffico: 19 arresti

Napoli, 17 luglio 2023 – Camorra, riflettori accesi su Acerra: indagini aperte sul narcotraffico dei clan. Sono 19 le misure cautelari emesse dal gip di Napoli ed eseguite questa mattina nella cittadina del Napoletano dai carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Tra le accuse, a vario titolo, ci sono i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto di armi. Reati tutti aggravati dal metodo mafioso. Nei giorni scorsi, 11 arresti a Torre Anunziata tra le fila del clan 'Gallo-Cavalieri’.

L'ordinanza dispone la custodia cautelare in carcere per 17 indagati, gli arresti domiciliari per uno dei destinatari e un divieto di dimora. Dalle indagini sarebbe emersa l'esistenza di due organizzazioni criminali camorristiche attive nel comune di Acerra, in provincia di Napoli. I due clan sono uniti da un'alleanza, ma tra loro distinti. Le indagini stanno mettendo a fuoco i contorni di un’associazione dedita al narcotraffico. Sarebbero inoltre emersi vari episodi di estorsione ​ai danni di imprenditori, nonché la disponibilità di armi.