Napoli, 16 luglio 2021 – Sarà una stagione di grandi emozioni per i tifosi campani, quest'anno in serie A giocheranno il Napoli Calcio e la Salernitana. Dopo l'annuncio della composizione dello staff tecnico del Napoli, che accompagnerà il nuovo allenatore Luciano Spalletti, confermato alla guida del club azzurro fino al 30 giugno 2026, anche il governatore De Luca è “sceso in campo” con i primi pronostici.

"Un saluto e un augurio al Napoli, a Spalletti e a De Laurentiis e un in bocca al lupo alla Salernitana", dice presidente della Campania, Vincenzo De Luca, mentre nei due club è iniziata la preparazione in vista del prossimo campionato che inizierà nel weekend del 21 e 22 agosto.

"Avremo in Serie A due squadre campane, ovviamente con obiettivi completamente diversi”, prosegue il governatore. E azzarda un primo pronostico: “Il Napoli dovrà puntare allo scudetto, alla Champions e ci sono tutte le condizioni perchè la squadra si impegni su questi obiettivi. Per la Salernitana c'è ancora una condizione di sofferenza e il principale traguardo è rimanere in Serie A. Mi auguro che si superi questo momento di difficoltà e si attrezzi una squadra in grado di reggere la massima categoria. Non sarà facile - chiosa De Luca - mantenere questo obiettivo".