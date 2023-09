Caivano, cuginette violentate al Parco Verde: eseguite 9 misure cautelari

Caivano (Napoli) – Nove provvedimenti restrittivi nei confronti di 7 minorenni e due maggiorenni.

I carabinieri hanno notificato, dopo circa due mesi di indagini, due distinte misure cautelari emesse rispettivamente dal gip per i Minorenni di Napoli e dal gip di Napoli Nord per le violenze sessuali di gruppo di cui sono state vittime due cuginette di 10 e 12 anni anni nel centro sportivo abbandonato del Parco Verde a Caivano, in provincia di Napoli.

Dettagli delle indagini verranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 in procura ad Aversa.