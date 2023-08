Caivano, estorceva soldi ai genitori anziani. ‘Paghetta’ fissa sulla pensione: 30 euro al giorno, 90 nei weekend

Napoli, 23 agosto 2023 – Estorceva denaro ai genitori, a colpi di botte si faceva consegnare una tariffa fissa dalla pensione: 30 euro al giorno, 90 nei weekend. È quello che succedeva da tempo in una famiglia di Caivano, nel Napoletano, dove un figlio di 38 anni pretendev a continui emolumenti di banconote da mamma e papà, entrambi pensionati. Davanti a un no, erano minacce e violenze.

A fare scattare le manette per il 38enne napoletano è stata l’ennesima richiesta di soldi al padre. Il figlio pretendeva altri 30 euro senza spiegare a cosa servissero. Poi ha picchiato il genitore, che lo ha denunciato.

Botte e minacce

Avrebbe razziato la pensione dei genitori anziani, perché lo stipendio da operaio finiva in fretta. Il 38enne, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, riusciva a sostenere le proprie spese in autonomia per i primi 10-15 giorni del mese. Poi scattava in casa l’inferno. Pretendeva una ‘paghetta’ fissa dai genitori: 30 euro al giorno, 90 nei fine settimana. Richieste mai cordiali, ma condite da minacce, schiaffi e pugni.

L'ultima richiesta è di oggi e di fronte al rifiuto da parte del padre, il 38enne lo ha picchiato. Dopo mesi e mesi di vessazioni e la pensione degli anziani ormai ridotta a nulla, i genitori hanno deciso di denunciare tutto e di chiedere aiuto ai carabinieri. L’operaio, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Sono stati i carabinieri della stazione di Caivano ad intervenire, facendo scattare le manette. Il 38enne ora è in carcere, in attesa di giudizio.