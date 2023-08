Caivano, un milione di affitti mai riscossi nelle case popolari di Parco Verde: condannati 6 ex funzionari comunali

Caivano (Napoli), 7 agosto 2023 – Per anni non hanno riscosso gli affitti in 422 dei 750 appartamenti del complesso di case popolari di Parco Verde di Caivano, oltre che in 34 locali commerciali pubblici, generando un danno erariale di 1 milione di euro. Ora per 6 ex funzionari e amministratori del Comune è arrivata la condanna con anche l’obbligo di risarcire il municipio di Caivano per le mancate entrate nelle casse pubbliche.

La sentenza della Corte dei Conti

Si è conclusa con una sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale per la Campania, il giudizio di responsabilità nei confronti di sei ex funzionari e amministratori del Comune di Caivano. Erano stati i carabinieri dell'allora tenenza dei carabinieri, oggi elevata a comando compagnia, a segnalare quanto stava accadendo. Le indagini hanno accertato che la mancata riscossione dei pagamenti era avvenuta per gli anni 2004/2009, per 422 unità abitative su 750, nonché, per gli anni 2009/2013, per 34 locali commerciali. Dall'istruttoria è emerso anche come i condannati erano a conoscenza delle criticità legate alla perdurante morosità-occupazione illegittima dei cespiti immobiliari. Ora la Corte dei Conti partenopea si è pronunciata calcolando un danno erariale per un milione di euro che i condannati saranno chiamati a corrispondere a favore del Comune di Caivano, oggetto proprio in questi giorni di un nuovo decreto di scioglimento del consiglio comunale.