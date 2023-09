Caivano, don Patriciello in tv: “Fratelli drogati, andate via da qui. Fateci riprendere fiato” Il parroco ha lanciato un appello ai clienti degli spacciatori del Parco Verde. Durante la trasmissione di Rai 1, ‘Storie Italiane’, ha parlato anche di pornografia: “Bambini? No, queste cosacce le abbiamo volute noi adulti”