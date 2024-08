Cadavere nel bagagliaio di un’auto: un ladro l’aveva abbandonata allo svincolo dell’A16

Napoli, 14 agosto 2024 – Il cadavere di un uomo nel bagagliaio di un’auto abbandonata sul cavalcavia dell'autostrada A16, portata fino a lì da un ‘topo d’appartamento’. È un caso avvolto nel mistero quello scoperto oggi a Napoli: non solo il ladro ha abbandonato la vettura con un morto a bordo, ma è anche destinatario di un mandato di arresto europeo.

L’auto è stata individuata vicino allo svincolo autostradale di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. a scoperta è stata fatta dai vigili urbani del territorio, intervenuti per il furto di un’abitazione. E lì è esploso il giallo. A tradire il ladro sono state le telecamere del casello dell’A16, l’austrada che collega Napoli a Canosa.. Ecco cosa è successo

L’arresto del ladro

Gli agenti sono intervenuti in via Passariello di Pomigliano dopo essere stati allertati da alcuni residenti per un tentativo di furto in una vicina abitazione. Il ladro – un uomo straniero destinatario di mandato di arresto europeo – è stato immediatamente fermato e tratto in arresto dagli agenti. Ma non è finita lì, quel caso che sembra risolto si è rivelato più intricato di quel che sembrava.

Durante la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di 561 euro, la cui provenienza è risultata subito sospetta. Il denaro è stato quindi sequestrato, mentre l'arresto è stato prontamente comunicato al pubblico ministero di turno della procura di Napoli. E, incrociando le banche dati internazionali, è saltato fuori il mandato di cattura europeo.

Il ritrovamento del cadavere

Alcune ore dopo, è stato scoperto che l'arrestato aveva abbandonato un veicolo sospetto sul cavalcavia dell'autostrada di Napoli, nei pressi del casello autostradale di Pomigliano, nel cui bagagliaio la polizia ha trovato il cadavere di una persona non ancora identificata.

L'arrestato è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre abbandonava il veicolo sul cavalcavia, confermando il suo legame con il macabro ritrovamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Squadra Mobile di Napoli e il reparto di polizia scientifica, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e cercare di identificare la vittima.