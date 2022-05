Covid in Campania oggi, bollettino 8 maggio: 3.967 nuovi contagi, a Napoli 1.808

Articolo : Covid Italia, oggi 30.804 casi: bollettino 8 maggio 2022. I dati per regione

Napoli, 8 maggio 2022 - Continuano a calare, in Campania, il tasso di incidenza e i contagi. Secondo il bollettino ordinario della Regione Campania sono 3.967 i neo positivi al Covid su 24.933 test esaminati (4.751 il dato ieri, qui il bollettino del 7 maggio). Ieri l'indice di contagio era pari al 16,63%, oggi è 15,91%. Napoli conta 1.808 nuovi casi di positività contro i 2.212 di ieri.

Tre i decessi, sono 10.350 le vittime del Covid da inizio pandemia in Campania. Nuovo rialzo del numero degli attuali positivi nella regione 161.272 (+465)

Negli ospedali restano invariati a 38 i posti letto occupati in terapia intensiva; in degenza rialzo di ricoveri con 663 posti letto occupati (+16).

Campagna vaccinale

Sono 1.750 le dosi di vaccino anticovid somministrate ieri in Campania, di queste ben 1.017 sono quarte dosi, mentre 34 le prime dosi. Complessivamente sono 13.208.048 i cittadini vaccinati in Campania, le donne raggiunte dal vaccino sono 6.417.329 mentre gli uomini sono in totale 6.090.864. Napoli con le sue 6.474.750 somministrazioni risulta la provincia maggiormente raggiunta dai vaccini. Seguono Salerno (2.411.749), Caserta (2.047.855), Avellino (932.380) e Benevento (641.459).

La mappa dei contagi

L’area metropolitana di Napoli conta 1.808 nuovi casi di positività al coronavirus dati che portano a superare i 900mila contagiati, 900.398 per la precisione da inizio pandemia. A Salerno, sono 289.873 i contagi totali, mentre oggi sono 867 i positivi riscontrati dall’analisi dei test. Nelle ultime 24 ore, a Caserta sono emersi 708 positivi: la quota dei contagi sale a 256.327 casi dal febbraio 2022 ad oggi. Ad Avellino, ci sono 330 i nuovi contagi e un conto complessivo dei malati e dei guariti di 101.576 residenti in due anni, a Benevento che oggi ha invece registrato 230 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il totale è di 64.517 casi in tutto.