Covid oggi in Campania, bollettino dell'11 maggio: 4.356 contagi su 26.262 test

Napoli, 11 maggio 2022 - Curva pandemica in discesa in Campania. Sono 4.356 i positivi del giorno al Covid sui 26262 test effettuati, contro i 6.416 casi del giorno prima (qui il bollettino del 10 maggio).

L'indice di contagio è pari al 16,58%, in calo di oltre due punti rispetto al dato di ieri. Sette i deceduti nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere ai sei morti in precedenza ma registrati solo ieri.

Sul fronte ospedali i posti letto di terapia intensiva occupati sono 34 (-4 rispetto a ieri). Quelli di degenza ordinaria 658 (-8).

Campania seconda regione per numero di contagi

La regione Campania (+4.356), è seconda per numero di contagi, preceduta dalla Lombardia con 6.157 contagi, seguita da Veneto (+4.141), Emilia Romagna (+3.892) e Lazio (+3.859). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.915.301. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 84.344 (ieri 76.824) per un totale che sale a 15.709.259. Gli attualmente positivi sono 41.776 in meno (ieri -20.783) per un totale di 1.041.196. Di questi, 1.032.446 sono in isolamento domiciliare.