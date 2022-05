Covid oggi in Campania, bollettino del 29 maggio: contagi sotto quota 2.000

Napoli, 29 maggio 2022 - Contagi in discesa in Campania. Sono 1.875 i positivi del giorno al Covid contro i 2.980 registrati ieri (qui il bollettino del 28 maggio). Sono 14.021 test i effettuati per un indice di contagio che si attesta al 13,37%, in linea con il dato registrato ieri (13,49%). Mentre sale il numero delle persone attualmente positive in tutta la regione, oggi a quota 129.935 (+ 229 rispetto al giorno precedente)

Quattro i decessi: due le persone decedute nelle ultime 48 ore, cui vanno aggiunti altri due decessi risalenti ai giorni precedenti (ieri le vittime erano in tutto tre).

La situazione negli ospedali. I posti letto di terapia intensiva occupati restano 22. Quelli di degenza occupati scendono dai 414 di ieri ai 387 di oggi (-27).

Il bollettino dalle province

Scendono i casi in tutte le province, l’area metropolitana di Napoli anche oggi resta sotto la quota dei mille casi con 890 contagi (ieri 902), che portano a oltre 929mila i casi analizzati finora. Nella provincia di Salerno il report di oggi riporta 504 casi (ieri 574), per un totale di oltre 306mila casi in due anni e mezzo di emergenza.

In discesa anche il Casertano, dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 259 contagi, (ieri 274) per più di 266mila persone attualmente positive. I dati nella provincia di Avellino parlano di 122 contagi (ieri 151) e oltre 106.832 positivi in tutto. Sono 68 contro i 131 del giorno prima gli ultimi tamponi risultati positivi a Benevento, per un totale da inizio pandemia che supera i 67.896 contagi.