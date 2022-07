Covid in Campania oggi, bollettino di sabato 9 luglio: impennata di ricoveri

Napoli, 9 luglio 2022 - Nuova impennata dei ricoveri in degenza per pazienti Covid, in 24 ore salgono a quota 655 (+61) con un aumento di circa il 10 per cento rispetto ai 594 del giorno precedente. Mentre è in calo l'occupazione delle terapie intensive, che scende a 36 (-3).

Sono 12.814 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 42.239 test effettuati, una diminuzione dei nuovi contagi rispetto al dato di ieri con 13.477 casi (qui il bollettino dell'8 luglio). Il tasso di incidenza scende al 30,33%, contro il 33,49 del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala sei vittime, di cui quattro nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti.

Contagi in carcere

"Il numero dei detenuti positivi al Covid in tre giorni è più che triplicato passando dai 159 del 4 luglio ai 567 di ieri con focolai di numeri preoccupanti in particolare in Sicilia (140 di cui 41 a Siracusa e 33 a Noto) e in Campania (116 di cui 73 a Santa Maria Capua Vetere). Anche il numero del personale penitenziario contagiato è fortemente aumentato: da 305 del 4 luglio agli attuali 586 agenti".

A riferirlo è il segretario generale del S.PP. - Sindacato Polizia Penitenziaria - Aldo Di Giacomo, per il quale "a questo punto non si può sminuire l'allarme che pure abbiamo lanciato da qualche settimana. Dopo l'incremento esponenziale dei casi di Covid 'fuori', il carcere non può essere considerato immune, tanto più che è stata abbassata l'attenzione sulla prevenzione e il controllo, con la scomparsa di mascherine e prodotti igienizzanti".