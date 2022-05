Covid in Campania, il bollettino oggi 16 maggio: 1.431 su 9.836 test 

Per approfondire :

Napoli, 16 maggio 2022 - Sono 1.431 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 9.836 test esaminati, meno della metà rispetto ai 3.330 casi registrati ieri (qui il bollettino del 15 maggio). Il tasso di incidenza prosegue la sua discesa, attestandosi al 14,54% contro il 15,7 di ieri. Nove le vittime registrate nelle ultime 48 ore, dato che porta il totale dei decessi per Covid da inizio pandemia a quota 10.409.

In discesa anche la curva degli attuali positivi: 148.080 (-2.460). Resta stabile a quota 35 l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, mentre quella delle degenze scende a 569 (-6).

La mappa dei contagi

Nonostante il calo dei contagi nell’area metropolitana di Napoli, seppur con numeri ridotti, si continua a registrare il più alto numero di casi: oggi sono 664 e 913.800 sono i contagiati nel bilancio degli ultimi due anni. Sono 401 i casi a Salerno: lo storico della pandemia parla di 297.252 contagi. Nelle ultime 24 ore, a Caserta sono emersi 209 positivi che porta a quota 261.219 i casi dal febbraio 2022 ad oggi.

Fanalini di coda nella lista dei contagi sono ancora Avellino, con 100 nuovi contagi e un conto complessivo dei malati e dei guariti che supera la quota dei 104mila residenti in due anni, e Benevento che ha invece registrato 38 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di 66.107 casi in tutto.