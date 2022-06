Covid oggi in Campania, il bollettino del 13 giugno: contagi sotto quota 1000

Articolo : Covid oggi in Campania, bollettino del 29 maggio: contagi sotto quota 2.000

Per approfondire :

Napoli, 13 giugno 2022 - Diminuiscono i test nel fine settimana e come ricaduta scende anche il numero di casi quotidiani. Sono 986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 4.963 test esaminati contro i 1.920 casi di ieri (qui il bollettino del 12 giugno). Il tasso di incidenza, complice il minor numero di tamponi eseguito nel weekend, balza al 19,86%, contro il 17,09% del giorno precedente.

Il bollettino regionale non segnala nuove vittime nelle ultime 48 ore. Mentre sul fronte ospedali c'è un rialzo dei ricoverati nelle terapie intensive che salgono a 17 (+4), mentre sono in calo i pazienti ricoverati per Covid nelle aree di degenza che sono 290 (-5).

Nuovi contagi sotto quota mille e oggi la Campania scivola in quarta posizione fra le regioni per numero di contagi. La precedono il Lazio con 1.700 contagi, seguita da Emilia-Romagna (+1.265), Lombardia (+1.259)