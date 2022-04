Covid in Campania oggi 12 aprile, il bollettino: 9.248 nuovi contagi su 48.745 test

Napoli, 12 aprile 2022 - Balzo dei nuovi contagi in Campania, sono 9.248 i nuovi casi di registrati nelle ultime 24 ore contro i 2.862 contagi di ieri (qui il bollettino dell'11 aprile). Sale ancora l'incidenza. Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione, infatti, gli oltre novemila casi positivi di oggi sono stati individuati su 48.745 test, con una quota del 18,97% rispetto al 17,12% precedente. E, in vista di Pasqua) a Sorrento torna l'obbligo della mascherina per le processioni

Si registrano 6 vittime nelle ultime 48 ore più 7 registrate in ritardo per un totale di 13. Lo sguardo sugli ospedali dove sono in aumentano i posti letto occupati in terapia intensiva che toccano quota 37 (più 2); mentre sono stabili quelli in degenza, 710.