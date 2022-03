Covid Campania, il bollettino oggi 6 marzo: 3.421 nuovi casi, giù i ricoveri 

Napoli, 6 marzo 2022 - Sono 3.421 (3.866 il dato di ieri) i nuovi positivi al Covid in Campania, su 24.916 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,73%, in rialzo rispetto al 12,95 di ieri e comunque ben al di sopra della media nazionale degli ultimi giorni.

Il bollettino dell'Unità di crisi censisce oggi un numero molto basso di vittime, tre, di cui due nelle ultime 48 ore e una risalente ai giorni precedenti. Si conferma il trend positivo nell'occupazione dei posti letto: quelli in terapia intensiva scendono a 30 (-4), quelli in degenza a 608 (-40).

Napoli, attivo dal 7 marzo l'hub per i profughi ucraini

Nel residence dell'Ospedale del Mare di Napoli creato un hub vaccinale dedicato ai cittadini provenienti dall'Ucraina. La tensostruttura, allestita dalla Protezione Civile della Campania all'esterno del centro che sta ospitando i profughi, sarà da domani mattina 7 marzo pienamente operativa con il coordinamento sanitario dell'Asl Napoli 1 Centro.

L'hub vaccinale completa il piano di prima accoglienza e profilassi sanitaria attivato dalla Regione nell'ambito del sistema nazionale, che prevede registrazione da parte della polizia anche presso il residence dell'Ospedale del Mare, rilascio del codice Stp necessario ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno per poter ricevere le prestazioni sanitarie essenziali, effettuazione del tampone da parte del personale sanitario, somministrazione del vaccino secondo le normative vigenti, accoglienza nel residence e procedure per l'ottenimento della residenza.