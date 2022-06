Covid in Campania, bollettino del 6 giugno: 731 positivi su 5.158 test

Articolo : Bollettino Covid: contagi in rialzo. Tutti i dati sul Coronavirus in Italia

Napoli, 6 giugno 2022 - In continua discesa la curva pandemica. Sono 731, in Campania, i neo positivi al Covid su 5.158 test esaminati, la metà dei casi rispetto a quelli (1.561) registrati ieri (qui il bollettino del 6 giugno), dati in flessione dopo la giornata festiva. Resta stabile l'indice di contagio che ieri era pari al 14,28% ed oggi è 14,17%.

Sono quattro i morti per Covid registrati nelle ultime 48 ore; di cui 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Stabile la situazione negli ospedali, dove sono 14 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri); invariati a 318 quelli occupati in degenza.