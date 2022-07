Covid in Campania, bollettino del 30 luglio: 4.535 contagiati su 24.498 test 

Articolo : Bollettino Covid Italia di oggi, 30 luglio 2022: curve in calo. I dati regione per regione

Napoli, 30 luglio 2022 - Sono 4.535 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, 4.280 positivi all'antigenico e 255 al molecolare, dati in lieve calo (poco più di 4.800 casi ieri, qui il bollettino del 29 luglio). I test processati sono 24.498, di cui 20.842 antigenici e 3.656 molecolari per un tasso del 18,51% rispetto al 19,38% di ieri.

I deceduti sono sette. In calo i ricoveri. Dei 573 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 22 (-4); dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 642 (-10).

La regione Campania è terza per numero di contagi Covid odierni (+4.535), preceduta da Lombardia con 6.146 contagi e Veneto (+5.868). Seguono Emilia Romagna (+4.130) e Puglia (+3.905).