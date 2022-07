Bollettino Covid Campania, i dati del 3 luglio: 10.078 casi, nessun decesso

Napoli, 3 luglio 2022 – Non frena la risalita dei contagi in Campania, dove oggi ci sono 130.804 persone risultate positive al Covid in tutta la regione. È un numero in crescita rispetto al bollettino di ieri, con 7.923 persone in più. Nessuna vittima anche oggi, è il secondo giorno consecutivo che haccade.

I casi rilevati nelle ultime 24 ore sono invece 10.078 – con un calo di 1.350 casi per effetto del calo fisiologico dei tamponi effettuati nel weekend – su un totale di 29.124 test effettuati. Non ci sono morti del report di oggi, il totale delle vittime rimane quindi a 10.633 dall’inizio della pandemia ad oggi.

Ospedali: reparti in crisi

Crescono ancora i ricoveri in tutta la regione. La situazione non è cambiata rispetto all’allarme lanciato venerdì dal governatore De Luca, che aveva tracciato un quadro preoccupante dei reparti Covid: occupati al 100% in molti ospedali di Napoli e altre province campane. Oggi i pazienti positivi al virus ricoverati in area medica sono 513 (+21), i malati gravi curati in terapia intensiva sono 33 (+8). Sono 2.155 i guariti.

Il bilancio delle province

La zona con il più alto numero di contagi rimane quella del Napoletano, dove oggi si registrano 5.945 nuovi casi. Supera il milione di casi il totale dei contagi accertati finora nella provincia di Napoli, che oggi arriva a 1.011.102 contagi in due anni e mezzo di pandemia.

Seguono la provincia di Salerno, che oggi arriva a uno storico che rasenta i 334mila, di cui 1.707 dall’analisi dei tamponi delle ultime ore, e la zona del Casertano, dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 1.483 contagi, superano i 286mila casi dal febbraio 2020.

Nell’Avellinese, oggi ci sono 504 casi in più e più di 115mila contagi in tutto. Nell’area del Beneventano, oggi solo 299 casi in più e uno storico di oltre 72mila contagi in due anni e mezzo di pandemia.