Covid in Campania, bollettino del 28 luglio: 5.539 nuovi contagi su 27.747 test

Napoli, 28 luglio 2022 - Calano i dati su tasso positività e ricoveri in Campania. A fronte di 27.747 test effettuati sono 5.539 i positivi del giorno contro i circa 5.900 del giorno precedente (qui il bollettino del 27 luglio), per un totale di incidenza del 19,96 rispetto al precedente 20,01.

Scende il numero dei pazienti ospedalizzati per Covid. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, passando da 30 a 28, e quelli nei reparti ordinari, da 659 a 644. Sette le nuove vittime.

Dati Gimbe: diminuzione dei nuovi casi (-31,2%)

In Campania, nella settimana 20-26 luglio, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (3.167) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-31,2%) rispetto alla settimana precedente. Lo comunica la fondazione Gimbe.

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (17,6%) e in terapia intensiva (5,4%) occupati da pazienti Covid.