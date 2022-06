Bollettino Covid Campania, oggi impennata di ricoveri. I dati del 25 giugno 2022

Napoli, 25 giugno 2022 – Impennata dei ricoveri Campania, dove nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in degenza sono cresciuti di quasi il 10%, passando dai 338 di ieri a 368 pazienti affetti dal virus. Sostanzialmente stabile, invece, il dato delle terapie intensive, con 20 ricoverati (-1). Con Omicron che dilaga in tutta Italia, anche la Campania resta nella rosa delle regioni più a rischio insieme a Lombardia, Lazio e Veneto. L'indice di contagio è al 27,39%.

Sommario:

Aumentano tutti gli indicatori della diffusione del virus: crescono fino a sfiorare la quota dei 90mila gli attuali positivi in tutta la regione – esattamente sono 89.611 le persone in isolamento (+3.366 rispetto a ieri), sia a domicilio che in ospedale – e si gonfiano anche i numeri dei casi di giornata, che oggi sono 5.908 (+98) su 21.569 test analizzati.

Il tasso di incidenza resta molto alto, al 27,39%, ma cala di oltre due punti percentuali rispetto al dato record di ieri (29,49%). Le vittime nelle ultime 48 ore sono state tre.

Sono soltanto 2.539 i guariti, praticamente la metà rispetto al dato del Lazio, che oggi segna 5.771 persone uscite dall'isolamento. Al netto dei ricoveri, sono 89.223 i campani che restano in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono stati 1.682.933 e i morti 10.609, su un totale di 1.783.153 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

La zona con il più alto numero di contagi continua ad essere quella del Napoletano, dove oggi si registra 3.460 nuovi casi (+73). Il totale dei contagi accertati finora arriva quindi a portano a superare i 967mila i casi analizzati finora. Seguono la provincia di Salerno, che oggi arriva a uno storico che rasenta i 321mila, di cui 1.039 dall’analisi dei tamponi delle ultime ore (+7), e la zona del Casertano, dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 1.039 contagi (+34), arrivando a sfiorare i 276mila casi in due anni e mezzo di pandemia.

Nell’Avellinese, oggi ci sono 335 casi in più (+5) e oltre 111mila contagi in tutto. Nell’area del Beneventano, oggi solo 186 casi in più (+6)e uno storico di oltre 70mila contagi in due anni e mezzo di pandemia.

La regione con il maggior numero di casi è sempre la Lombardia con 8.115 contagi, seguita da Lazio (+6.992), Veneto (+6.613), Campania (+5.908) ed Emilia Romagna (+4.546). Ecco la situazione in Italia. I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.184.917. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 31.532 (ieri 30.753) per un totale che sale a 17.313.380. Gli attualmente positivi sono 25.301 in più (ieri +25.606) per un totale che sale a 703.479. Di questi, 697.912 sono in isolamento domiciliare.