Covid oggi in Campania, bollettino dell'11 aprile: 2.862 contagi, crollo di nuovi positivi

Articolo : Covid oggi in Italia: bollettino dell'11 aprile. Contagi e dati dalle regioni in diretta

Napoli, 11 aprile 2022 - Calano le nuove infezioni di coronavirus in Campania, effetto anche del minor numero di tamponi che viene eseguito la domenica. Sono 2.862 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Campania dall'analisi di 16.715 test contro i 6.179 casi di ieri individuati su 36.826 test (qui il bollettino del 10 aprile).

Decessi e ricoveri

Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 10 nuovi decessi, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Stabili i ricoveri, non si registrano nuovi pazienti nelle ultime 24 ore: fermi a 35 i pazienti ricoverati in terapie intensiva, così anche per i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza che sono 710 come il giorno prima.

La campagna vaccinale

Sono 12.448.018 le persone vaccinate in Campania. Ieri le somministrazioni sono state 1.950 (ieri 1.713), di cui 109 prime dosi, 271 seconde dosi e 1.508 dosi booster