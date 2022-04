Covid in Campania oggi 23 aprile, il bollettino: 8.161 nuovi casi su 36.599 test

Napoli 23, aprile 2022 - In calo in Campania il tasso di positività al Covid ed i ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Dall'ultimo bollettino regionale emerge che i positivi del giorno sono 8.161 su 36.599 test contro gli 8.845 casi di Covid individuati ieri a fronte di 38.552 test (qui il bollettino del 22 aprile) per un tasso del 22,29% rispetto al 22,94 di ieri. I positivi all'antigenico sono stati 7.285, quelli al molecolare 876. I test antigenici effettuati 28.672, i molecolari 7.927.

Ricoveri in calo. Sono 37 le persone in terapia intensiva, rispetto alle 39 di ieri mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 709 a fronte dei precedenti 737. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 581, quelli nei reparti ordinari 3.160.

Undici i decessi in totale, 7 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati oggi.

Partito venerdì il bando per gli psicologi. "La Regione - dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - ha deciso di dare un aiuto: garantiamo da 1 a 10 sedute per intervenire nelle famiglie che hanno vissuto in maniera pesante questi due anni di Covid".