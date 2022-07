Blitz antidroga nel Napoletano, movida al setaccio: pusher minorenne arrestato a Forio

Napoli, 23 luglio 2022 – Nuovo giro di vite sulla movida napoletana, setacciate nella notte le zone del centro antico e del rione Cicerone di Castellammare di Stabia. I militari stabiesi, aiutati dai carabinieri del reggimento Campania e dal nucleo cinofili di Sarno, hanno identificato 50 persone e controllato 43 mezzi tra auto e scooter. Passati al setaccio anche negli stabilimenti balneari.

È stato fondamentale il lavoro svolto dal cane antidroga Attila che ha individuato nelle aree condominiali di due palazzi di via padiglione Gesù e piazzale Tommaso Milante diverse sostanze stupefacenti: 54 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina. La droga, che era divisa in dosi e pronta alla vendita, è stata sequestrata.

Blitz antidroga a Ischia

Un blitz antidroga ha coinvolto questa notte anche Forio d'Ischia, dove i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 17enne. I militari hanno sorpreso il ragazzo, uno studente incensurato del posto, mentre cedeva poco più di tre grammi di hashish a un cliente 19enne del luogo in cambio di 60 euro. La perquisizione è stata estesa anche nell'abitazione del ragazzo e nell'armadietto di un ristorante dove il giovane lavorava saltuariamente.



La droga era proprio lì nel locale e quando i militari sono arrivati hanno scoperto che un collega del giovane, anche lui minorenne perché di anni ne ha 16, aveva tentato di nascondere la droga in un vicino terreno incolto per impedirne il ritrovamento. Il 16enne è stato denunciato per favoreggiamento. Alla fine sono stati sequestrati 232 grammi di hashish suddivisi in 2 panetti e vari frammenti pronti per il confezionamento, un bilancino di precisione e l'ulteriore somma di 565 euro in contanti, probabilmente frutto di spaccio.